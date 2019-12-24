"Кто это такая": Надю Дорофееву перестали узнавать [ Редактировать ]
Надя Дорофеева
Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло"Надя Дорофеева, которая недавно поразила фанатов ярким фото, удивила поклонников новым фото.
На фото Надя позировала возле стены с надписью: "Господи, ну кто такая Надя Дорофеева?"
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"Подвожу результаты 2019-го", - написала звезда.
Ранее мы писали о том, что Каменских "взорвала сеть" пикантной позой, а также Надя Дорофеева показала откровенное декольте.
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