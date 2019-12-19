Надя Дорофеева поразила фанатов ярким фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно впечатлила фанатов странным образом, удивила публику "стильным" фото. Так, снимок Надя показала в своем Instagram.
На снимке певица надела серый спортивный костюм и массивные кроссовки.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фанатам понравился образ Нади. Они написали артистке массу комплиментов в комментариях.
"Красоточка", "Лучшая", "Космос", "Твой стиль - это кайф", "Боже, какая ты шикарная", - написали поклонники.
Ранее мы писали о том, что Каменских "взорвала сеть" пикантной позой, а также Надя Дорофеева показала откровенное декольте.
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