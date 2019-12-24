Українці платитимуть менше за комунальні послуги [ Редактировать ]
Сплатити на 300-400 гривень менше за комунальні послуги можна буде вже у грудні.
Про це говорили сьогодні у столиці, на раді розвитку громад та територій. Президент Володимир Зеленський зібрав голів обласних держадміністрацій та урядовців. Окрім тарифів, посадовці обговорили й програму довгострокових іпотечних кредитів для переселенців. За даними мінсоцполітики, держава має намір збільшити фінансування житлової програми майже вдесятеро. Що ж до тарифів - за словами прем'єра Олексія Гончарука теплопостачальні підприємства мають розпочати перерахунок за послуги для населення, бо ж фактична ціна за газ у грудні менша ніж та, яка закладена у тариф.
"За нашими розрахунками вже в грудні, якщо правильно здійснити це нарахування, то людина може у своїй платіжці отримати цифру на 300-400 гривень менше, а це дуже відчутно", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
"Нам всі постійно кажуть, що комунальні послуги - це товар за який необхідно сплачувати справедливу ціну, що неможливо втручатись в роботу регулятора, ми всі все це дуже добре розуміємо, але є але. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком і не може людини віддавати 50-60 і є випадки коли людина віддає кошти - 80 відсотків від заробітної плати", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
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