США та Китай підпишуть торговельну угоду [ Редактировать ]
США та Китай проведуть церемонію підписання торговельної угоди. Про це журналістам заявив Дональд Трамп. Ідеться про підписання проміжного договору, який передбачає збільшення для Китаю закупівель американської сільгосппродукції, енергоносіїв та промислових товарів.
Водночас, на думку аналітиків, говорити про закінчення торговельної війни між країнами зарано. Майбутня проміжна угода більше схожа на польове перемир'я. Торговельна суперечка між США і Китаєм триває з 2018 року.
Трамп звинувачує Пекін в порушенні правил чесної конкуренції, зокрема, крадіжці інтелектуальної власності, через що зазнають збитків американські компанії.
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