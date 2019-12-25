Сто п'ятдесят трембіт заграли одночасно у центрі Івано-Франківська. У місті влаштували свято найдовшого в світі музичного інструмента. Як звучали гуцульські мелодії - чули наші кореспонденти.

У центрі Івано-Франківська трембітарі готуються до спільного виступу.

Микола Яремчук професійний пастух. Приїхав з Микуличина. На полонині випасає овець. А трембіта незмінний напарник у горах. Каже, допомагає навіть визначати погоду.

"Коли грози, пастух не бачить із-за горів наближається гроза дає певний звук і він знає і цих тварин заганяє або в ліс або жене їх до полонини", - говорить Микола Яремчук, трембітар.

А ще трембіта тут як телефон. Колись у горах це був єдиний спосіб зв'язку. За її допомогою гуцули сповіщали про важливі події.

"Ви знаєте, якщо хочу з якоюсь молодицею стрінутись я беру трембіту, виходжу з хати і направляюся куда треба як подув вона зразу тут. Трембіта вона багато означає, вона грає і сумної похорони, і концерти. І весілля", - говорить Микола Павук, трембітар із Делятина.

До того ж це найдовший музичний інструмент у світі. Може сягати чотирьох метрів завдовжки, її звуки чути більш ніж за десять кілометрів. Василь Петрович виготовляє трембіти. Каже: справжню, гуцульську, - роблять тільки зі смереки, враженої блискавкою.

"Постаратися треба від душі, тут не поспішиш", - говорить Василь Петрович Грималюк, майстер з виготовлення трембіт.

Ідея зібрати трембітарів з усієї України, щоб вони разом заграли - належить місцевим музикантам. Вони часто використовують цей інструмент у своїх виступах.

"Я собі подумав а чому би велику кількість трембіт би не зібрати і з ними зробити гучне масове дійство. І таким чином показати які у нас є українські традиції, які традиції є у Карпатах. І власне це все приурочити до різдвяних свят", - говорить Мишко Адамчак, музикант.

Трембітарів шукали по всій Україні. Могли пограти на ній - і всі охочі. Для цього варто було лише заповнити анкету і пройти тренування. І от 150 добровольців стають у коло. Піднімають трембіти й починають трембітати. Мелодію задають корінні гуцули.

"Мій тато теж грав на трембіті колись. Тому мені було дуже цікаво прийти на це свято. Ні одного інструменту так далеко не чути. Як чути трембіту",- говорить Валентина, жителька Івано-Франківська.

А після спільного трембітування - учасники дійства вирушили цетральними вулицями міста. Мелодії Карпатських гір лунали в Івано-Франківську до пізнього вечора.