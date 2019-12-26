В Киеве женщине выстрелили в голову [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, на столичном рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали на машине и выстрелили в сторону женщины. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook
Женщина, в которую стреляли, стояла возле пункта обмена валют. На вид ей около 60 лет. "Пуля попала женщине в голову. Пока известно, что стреляли из пистолета резиновыми пулями. На счастье, жива, забрали в больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Донецком жена порезала мужа.
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