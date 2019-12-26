В Донецкой области между супругами произошел конфликт, во время которого женщина схватила кухонный нож и ударила им мужа, сообщает "УНН".

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В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 40-летнего местного жителя с раной живота. Пострадавший находится в больнице, а злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Оказалось, что мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома спиртные напитки.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял людей и покончил с собой.