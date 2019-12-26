В Японии впервые за 10 лет казнили иностранца [ Редактировать ]
В Японии впервые за десять лет казнили 40-летнего иностранца за жестокое убийство семьи, сообщает ВВС.
Убийство он совершил с двумя соучастниками в 2003 году. Сообщникам удалось бежать в Китай, где одного казнили в 2005 году, а второго приговорили к пожизненному заключению.
Во время нападения бизнесмен, двое его детей были задушены, а жену утопили в ванной. Затем тела жертв сбросили в залив Хаката.
"Это чрезвычайно жестокий случай, когда счастливые члены семьи, в том числе восьмилетний и 11-летний ребенок, были убиты по действительно эгоистическим причинам", - сказала министр юстиции Масако Мори.
Отмечается, что последний раз в Японии казнили иностранца в 2009 году.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщине выстрелили в голову.
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