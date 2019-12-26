Связали и издевались: под Запорожьем до смерти забили мужчину [ Редактировать ]
В среду, 25 декабря, в поселке Акимовка Запорожской области местного жителя связали и убили в собственном доме. Об этом передает "УНН".
Отмечается, что труп находился в сидячем положении, а руки были связаны веревкой за спиной. У покойного - переломаны ребра, на теле многочисленные ссадины и синяки. В доме разбросаны вещи.
Устанавливаются не только обстоятельства гибели, но и факт исчезновения ценностей.
Начато досудебное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял людей и покончил с собой, а также на глазах у всей семьи убили мэра.
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