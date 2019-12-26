Черговий раунд переговорів України і РФ щодо транзиту газу триває у Відні. Як заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, сьогодні Київ та Москва планують остаточно узгодити умови транзиту російського газу до Європи через територію України. "Кожна сторона має свої проєкти договорів, а підписати потрібно лише один комплект" - додав Вітренко. І наголосив, що поступатися національними інтересами Київ у жодному разі не буде.

Нагадаю, тиждень тому в рамках переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія сторони підписали протокол, який передбачає виконання низки домовленостей. Зокрема, новий контракт укладуть на п'ять років із можливістю подовження до десяти. Нафтогаз отримає від Газпрому три мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. А Україна відмовиться від вимог стягнути з Газпрому 12 мільярів 250 мільйонів доларів за рішеннями Антимонопольного комітету та Господарського суду Києва від 2016 року.