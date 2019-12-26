В американському місті Уосо скасували заборону на гру в сніжки [ Редактировать ]
В американському місті Уосо, що в штаті Вісконсин, скасували заборону на гру в сніжки.
Про це оголосив мер міста. Місцеві діти були позбавлені цієї зимової забави понад півстоліття. За це містечко навіть охрестили "найгіршим у США". За порушення заборони передбачався штраф - 100 доларів.
Чому сніжки законодавчо прирівняли до стріл та каміння - тепер уже ніхто не може згадати. Але суворі заходи безпеки чомусь не поширюються на вогнепальну зброю - її там можна носити без усіляких обмежень.
по теме
Трильйон під матрацами: куди поділася астрономічна сума готівкових доларів у США
Чи правда, що в Америці зникла астрономічна сума готівкових доларів, - хвилюється місцева преса. Пояснення довелося давати особисто міністру фінансів США
Закон про ринок землі: понад півтори тисячі поправок від "Опозиційної платформи - За життя" зникли
Парламентський комітет аграрної політики намагається недопустити до слухання поправки опозиціонерів до законопроєкту про ринок землі
Кіберкомандування США готує стратегію інформаційної війни
Кіберкомандування Сполучених Штатів готує стратегію інформаційної війни на випадок втручання Росії в американські вибори наступного року
Нескінченний імпічмент: демократи висунуть Дональду Трампу нові обвинувачення
Після ганьби в Палаті представників Трамп відіграється в Сенаті, без рішення якого і імпічмент не імпічмент. У Верхній палаті вже з 7 січня готувалося велике шоу, яке закінчилося б виправданням президента в "українській справі"
Американські конгресмени голосуватимуть за імпічмент президента Трампа
Шалений день, який увійде у підручники історії - Палата представників обговорює відсторонення Дональда Трампа від влади