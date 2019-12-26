В американському місті Уосо, що в штаті Вісконсин, скасували заборону на гру в сніжки.

Про це оголосив мер міста. Місцеві діти були позбавлені цієї зимової забави понад півстоліття. За це містечко навіть охрестили "найгіршим у США". За порушення заборони передбачався штраф - 100 доларів .

Чому сніжки законодавчо прирівняли до стріл та каміння - тепер уже ніхто не може згадати. Але суворі заходи безпеки чомусь не поширюються на вогнепальну зброю - її там можна носити без усіляких обмежень.