Знаменитая 37-летняя актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка. Звезду с супругом Адамом Шульманом и двумя детьми запечатлели папарацци во время прогулки в Коннектикуте 9 декабря.

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Стоит отметить, о беременности Энн Хэтэуэй сообщила еще в июле, и, судя по животику, уже тогда актриса пребывала на последних месяцах. Предположительно, звезда родила еще несколько недель назад. Об этом также свидетельствует то, что в последнее время Хэтэуэй не появлялась на публике, пропустив даже премьеру своего нового фильма "Темные воды", которая состоялась еще 13 ноября.

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