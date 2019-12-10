Энн Хэтэуэй родила ребенка [ Редактировать ]
Знаменитая 37-летняя актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка. Звезду с супругом Адамом Шульманом и двумя детьми запечатлели папарацци во время прогулки в Коннектикуте 9 декабря.
Стоит отметить, о беременности Энн Хэтэуэй сообщила еще в июле, и, судя по животику, уже тогда актриса пребывала на последних месяцах. Предположительно, звезда родила еще несколько недель назад. Об этом также свидетельствует то, что в последнее время Хэтэуэй не появлялась на публике, пропустив даже премьеру своего нового фильма "Темные воды", которая состоялась еще 13 ноября.
Раньше сообщалось о том, что 22 медсестры одновременно забеременели. А также Каменских заподозрили в беременности
по теме
Обнаженная Наташа Королева покорила пользователей сети (видео)
Королева покорила пользователей сети архивным видеороликом
"Все обвисло уже давно": Волочкова в кружевном боди шокировала поклонников (фото)
Волочкова шокировала пользователей сети новой публикацией
"Корова на льду": Наташа Королева шокировала выходкой (видео)
Королева шокировала пользователей сети выходкой
Леся Никитюк постарела на 30 лет (фото)
Никитюк шокировала поклонников внешним видом
Прибежал с просьбой о помощи: знаменитого актера жестоко избили
Популярного актера избили в его квартире в Москве