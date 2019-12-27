Умер легендарный музыкант [ Редактировать ]
На 85-м году ушел из жизни знаменитый американский композитор и поэт, автор бродвейских мюзиклов Джерри Херман, сообщает Associated Press.
По предварительным данным, музыкант умер из-за осложнений, связанных с заболеванием легких.
Отмечается, что в 1985 году стало известно о ВИЧ-положительном статусе Хермана. Композитор называл себя одним из тех счастливчиков, кому удалось избежать прогрессирования инфекции благодаря лечению экспериментальными препаратами.
Композитор прославился благодаря таким постановкам, как "Хелло, Долли!" и "Молоко и мед". Он был трехкратным обладателем театральной премии "Тони". Постановка "Хелло, Долли!" произвела фурор на премии и собрала 10 призов.
Ранее сообщалось, что умерла автор саундрека к сериалу "Друзья".
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