На 85-м году ушел из жизни знаменитый американский композитор и поэт, автор бродвейских мюзиклов Джерри Херман, сообщает Associated Press.

Читайте также Умер знаменитый спортсмен

По предварительным данным, музыкант умер из-за осложнений, связанных с заболеванием легких.

Отмечается, что в 1985 году стало известно о ВИЧ-положительном статусе Хермана. Композитор называл себя одним из тех счастливчиков, кому удалось избежать прогрессирования инфекции благодаря лечению экспериментальными препаратами.

Композитор прославился благодаря таким постановкам, как "Хелло, Долли!" и "Молоко и мед". Он был трехкратным обладателем театральной премии "Тони". Постановка "Хелло, Долли!" произвела фурор на премии и собрала 10 призов.

Ранее сообщалось, что умерла автор саундрека к сериалу "Друзья".