Діяльністю так званих "чорних археологів"стурбовані на Запоріжжі. В області почастішали випадки незаконних розкопок скіфських курганів. Через таку протиправну діяльність втрачені цінні пам'ятки, кажуть історики. Що шукають і як можна протидіяти незаконним розкопкам - розкаже Сергій Бордюжа.

"Кургани - це кладовища. Тобто це поховання людей. Досить в принципі безпринципно злодії знищили поховання".

Директор обласного центру охорони культурної спадщини показує наслідки діяльності "чорних археологів" неподалік Запоріжжя. Невідомі фактично знищили скіфський курган.

"Для грабіжника главне найти поховання і винести з нього все шо можна, і уйти".

Що саме тут знайшли та куди втекли злодії - уже ніхто не дізнається, кажуть історики.

"Чи взагалі тут щось було, теж невідомо. Відомо, що курган не досліджувався до того. Тобто, можливо, знаходили стріли, якісь керамічні вироби", - говорить Ганна Головко, історик, учасник Всеукраїнського руху "Хранителі курганів".

Чимало артефактів ось із таких курганів можна знайти в інтернеті. Наконечники стріл пропонують від 100 гривень. Скіфську етніку дорожче до ста євро. Проте справжні скарби продають не тут, кажуть фахівці.

"Так, ці люди, зловмисники, вони знають, шо вони шукають. Тобто тут, оскільки у нас проблема багатих колекціонерів, які скуповують на аукціонах речі з археологічних поховань. Тобто навіть в принципі з поховання доби бронзи, ці горшки, можна на аукціонах, якщо вони тим паче якісь унікальні, можна їх продати", - говорить Артур Середін, директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини.

Та вражає істориків не стільки бажання наживи, скільки зухвалість чорних археологів.

"Для них закони не писані. Те, що вони тут роблять, це, ну це переходе всі межі. Тобто вони нікого не бояться. Вони працюють тут по ночам. Працюють ціла група людей. Не одна людина, це точно. Тому що масштаби дуже великі", - говорить Євген Хмелевськой, краєзнавець.

Науковці не виключають: пограбування курганів можуть почастішати після нещодавньої звістки про знахідки на Мамай-Горі. Учасники наукової експедиції розкопали там унікальну грецьку амфору та скіфський золотий акінак. Утім, такі артефакти неабияке везіння, переконаний Олег Тубольцев, який уже багато років досліджує кургани. А їх на Запоріжжі близько восьми тисяч.

"Там нечего копать просто. На самом деле, любые эти несчастные, которые берутся за детекторы и лопаты, чтобы там что-то откопать. Они просто обламываются, потому что на самом деле - там пустые ямы. В лучшем случае с костяками, с горшком. Все. Там ничего нету", - говорить Олег Тубольцев, історик, керівник ГО "Нова археологічна школа".

За пограбування давніх поховань і заподіяну їм шкоду можна потрапити за ґрати, кажуть в обласному центрі охорони культурної спадщини. Але для цього треба спіймати копачів на гарячому. Але такі випадки майже унікальні.