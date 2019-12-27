До Нового года остались считанные дни. Несмотря на то, что погода за окном вовсе не похожа на зимнюю, создать атмосферу праздника можно самому у себя дома.

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Для этого достаточно поставить елку и придумать несколько оригинальных украшений, которые придадут атмосферу праздника и уюта. мы собрали для вас несколько таких идей.

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