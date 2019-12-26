Новый год совсем близко. Пора подумать о том, как вы будете встречать гостей и какой стол будете накрывать. Для новогоднего настроения нужно обратить внимание на различные мелочи и детали. Так, к примеру, красиво украшенный новогодний стол придаст празднику особой атмосферы.

Ведь угощения должны быть не только вкусными, но и оригинальными. Мы предлагаем вам несколько идей того, как необычно украсить блюда и произвести фурор на всех гостей. такие блюда надолго запомнятся и сделают ваш стол по-настоящему красивым и "нарядным".

Даже самое простое блюдо станет особенным, если его правильно подать.

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