В Сомали произошел масштабный теракт, около 100 погибших [ Редактировать ]
В Могадишо (Сомали) взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли десятки человек. Об этом сообщает местные СМИ.
Сообщается, что теракт произошел в людном месте. По данным радиостанции Dalsan, жертвами взрыва стали 50 человек. В то же время член федерального парламента Абдуразак Мухаммед уточнил, что число погибших составляет более 90 человек. Также сообщается, что среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.
На данный момент ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
Ранее сообщалось, что стрельбу в Москве квалифицировали как теракт.
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