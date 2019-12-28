Рішення Аграрного комітету прокоментували в "Опозиційній платформі - За життя". У політсилі назвали дії профільного комітету злочинними, адже на засіданні порушили Конституцію України. А такі рішення монобільшість ухвалює, аби задовольнити кредиторів МВФ та інтереси міжнародних інвестиційних груп.

Окрім того, в політсилі додають: відкривати ринок землі саме зараз - злочин проти фермерів. Мовляв, ні фінансування, ні програм підтримки від держави аграрії наразі не мають.