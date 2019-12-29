В Украине объявили первый уровень опасности. Украинце предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам УкрГидрометцента, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый). 29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.