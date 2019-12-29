Все люди хотят хорошо выглядеть, а как известно здоровое состояние кожи - важная составляющая внешнего вида в целом. Так, никакие косметические средства (даже очень дорогие) не способны бороться с проблемами в одиночку.

Ведь если вы будете наносить хороший крем для лица, но есть вредный бургер на обед - это все скажется на вашем лице в виде угрей, сыпи и других неприятностей.

Врачи рассказали, какие продукты портят лицо:

1. Острую пищу нужно минимизировать. Такая еда провоцирует не только воспалительные процессы в ЖКТ, но и стимулирует работу пото- и салоотделения, а, как известно, потеют не только подмышки, но и лицо.

2. От жирной пищи нужно отказаться полностью тем, у кого кожа жирная или комбинированная. Из-за такой еды появляется лишний вес и соответственно увеличивается выделение пота. Через поры кожа дышит и выводит вредные токсины, а излишнее потоотделение закупоривает поры, в них разводятся бактерии, это уже ведет не просто к сальному лоску, но и образованию воспаления и прыщей.

3. Сладости - это быстрые углеводы, которые провоцируют скачки сахара в крови. В результате начинаются воспалительные процессы в клетках, делая их неустойчивыми в борьбе с инфекциями - оттуда сальное лицо, угри, высыпания и прыщи.

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