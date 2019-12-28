Лимон - безусловно полезный цитрус, который содержит в себе множество витаминов и используется для профилактики различных заболеваний. Медики рассказали, почему же нужно обязательно добавить фрукт в свой рацион питания.

Так, он укрепляет иммунитет и на начальных стадиях в сочетании с медом способен справиться с простудными болезнями. В нем содержится половина суточной нормы витамина C, а также магний, медь, кальций, фосфор и железо. Немецкие специалисты считают, что лимон помогает избавиться от бессонницы и в целом улучшает качество сна.

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При этом аромат цитруса оказывает успокаивающий эффект, устраняет ощущение тревоги и помогает заснуть. Лимонный сок в сочетании с медом и солью поможет быстрее восстановиться после сильной рвоты и диареи. Также он облегчит состояние при обильном потоотделении. Спасает фрукт также от тошноты и укачивания.

Также фрукт можно использовать для профилактики онкологических заболеваний и восстановления кишечной флоры. Более того, этот цитрус спасает от повышенного холестерина. Он предотвращает прилипание бляшек к стенкам сосудов и стимулирует их выведение из организма.

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