Впереди нас ждут новогодние праздники, много застольев и шумные компании. Британский диетолог Аманда Гамильтон дала ключевые советы, как избежать похмелья. Одной из рекомендаций является употребление воды перед застольем.

Само по себе похмелье - это сочетание токсической перегрузки с обезвоживанием и истощением из-за нехватки витаминов в организме.

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Справиться с тяжелым состоянием поможет профилактическая мера, которая заключается в выпивании жидкости перед началом празднования. Общее количество в сам день должно достигать не менее 2-х литров воды. Критерием достаточного увлажнения является моча соломенного цвета. Так как алкоголь в конечном счете ведет к обезвоживанию, которое хоть и не считается основной причиной похмелья, но чревато жаждой, головной болью.

Британский диетолог посетовала пить травяные чаи, особенно имбирный помогает снять чувство тошноты. В то время как напиток из расторопши очищает пострадавшую печень. Горячая вода с медом и лимоном в свою очередь повышает уровень сахара в крови, что следует взять во внимание. Всем известный рассол не хуже справляется с поставленной задачей, уверена специалист по питанию.

Ещё один совет - короткие высокоинтенсивные интервальные тренировки на следующий день. Важно понимать, что это не ускорит скорость метаболизма или детоксикации алкоголя, но высвобождение эндорфинов может повысить настроение. В том случае, если ничего не помогает, стоит принять ванну с солями магния и лечь спать.

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