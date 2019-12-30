Що про це пише світова преса?

Обмін полоненими в Україні у центрі уваги політичних лідерів на Заході. Як вони відреагували на довгоочікувану подію? І що про це пише світова преса? Найгучніші цитати - від наших кореспондентів.

У Євросоюзі на обмін полонених відреагували відразу ж - у неділю ввечері, попри вихідний. На сайті зовнішньополітичного відомства ЄС опублікували заяву, в якій привітали виконану обіцянку. І водночас закликали працювати ще й над іншими домовленостями "нормандської четвірки" - розведенням військ і проведенням виборів на території ОРДЛО.

"Це хороший приклад реалізації одного із заходів, узгоджених на саміті "нормандської четвірки" дев'ятого грудня. Європейський Союз очікує, що сторони продовжать працювати в цьому напрямку. Робота над втіленням заходів, погоджених на зустрічі в Парижі має продовжуватися", - говорить Петер Стано, речник голови європейської дипломатії.

У Брюсселі пильно стежать і за реакцією українського суспільства. Тож у заяві згадали і про участь в обміні беркутівців, яких підозрюють у розстрілах на Майдані під час революції гідності.

"Ми беремо до уваги обмін особами, пов'язаними з трагічними подіями на Майдані 2014 року. Очікуємо, що всі звинувачення розслідуватимуть і надалі, а зацікавлені сторони забезпечать притягнення винуватців до відповідальності", - говорить Петер Стано, речник голови європейської дипломатії.

Привітали з поверненням українців додому перед святами і в посольстві Франції в Україні. Дипслужба опублікувала спільне поздоровлення від імені Франції та Німеччини - країн-учасниць Нормандського формату, завдяки посередництву яких, власне, і відбулися домовленості про обмін.

"Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених та радіють разом із їхніми сім'ями і всіма українцями. Вітаємо цей новий крок, що є наслідком останнього саміту Нормандської 4, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на зустрічі в Парижі".

Німецький Бундестаг, зі свого боку, теж опублікував спільну заяву від імені канцлерки Ангели Меркель і французького президента Еммануеля Макрона. Вони назвали обмін довгоочікуваним гуманітарним жестом, що повинен допомогти відновити довіру між сторонами конфлікту. Та нагадали про необхідність працювати, щоб звільнити інших в'язнів.

Цитата: Заява лідерів Німеччини і Франції:

"Украй важливо надати міжнародним організаціям (включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста) необмежений і беззаперечний доступ до всіх затриманих і продовжувати пошуки зниклих безвісти".

Сполучене Королівство вітає довгоочікуване повернення українців, утримуваних в ОРЛДО. На масштабний обмін відреагувало посольство Великої Британії в Україні. Заяву у Твіттері, щойно сторони видали одна одній бранців, опублікувала очільниця дипломатичної місії Мелінда Сіммонс.

"Президентові Зеленському довелося зважитися на важкі рішення задля виконання умов угоди, досягнутої на саміті "нормандської четвірки", та для повернення українців, утримуваних у ОРДЛО, додому. Тепер Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів, яких утримує на своїй території та в Криму".

Посол Сіммонс зауважила, що важливо здійснити правосуддя щодо винних у тяжких злочинах, зокрема у вбивствах на Майдані. Наголошує на цьому і світова преса.

Обмін полоненими в Україні збурив інформаційний простір в усьому світі. Про цю подію повідомили передові британські газети й телеканали. Доповнені емоційними світлинами й відео, матеріали описують не лише передумови та подробиці самого процесу, а й вказують на високу ціну, яку довелося заплатити Україні за звільнення своїх людей.

Хоча щодо подальшого поступу преса скептична. Авторитетне видання Financial Times висловило думку, що конфлікт може перерости у заморожений.

"Аналітики вказують, що досягти повного миру буде надзвичайно складно, з огляду на те, як укорінилися погляди обох сторін".

Пишуть про це і європейські масмедіа. Умови обміну продиктовані Кремлем, вказує французька Figaro.

"Ціна обміну полоненими висока. Звільнення підозрюваних у вчиненні злочинів і засуджених в Україні має мало спільного з незалежним правосуддям. Воно стало можливим тільки тому, що в правосуддя втрутився уряд. Занепокоєння викликає і те, що не звільнили жодного жителя Криму".

А правосуддя стосовно причетних до розстрілів на Майдані буде складно досягти, бо в цей процес втрутилася політика, додає німецька газета Die Tageszeitung і зазначає, що до списку на обмін з боку ОРДЛО не потрапив жоден житель Криму.

Інше німецьке видання Der Spiegel відзначає прогрес у спробах української влади покласти край конфлікту, який уже забрав життя понад 13 тисяч людей.

Дипломатичні відомства США й Канади відреагували на обмін через свої посольства в Києві.

У диппредставництві США опублікували заяву через свій акаунт у Твіттері.

"Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед складним вибором, стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму".

Схожий текст від посольства Канади в Україні.

"Це важливий крок. Ми пам'ятаємо про тих, хто залишився в полоні, включно з тими, хто перебуває за ґратами в Росії та в Криму. Очікуємо на їх негайне звільнення".

А ось стриманіша реакція преси. The Wall Street Journal у великій статті наводить думки двох експертів - українського і російського.

У Києві автор статті почув, що "обмін полоненими був найважливішим кроком-запорукою того, що й інші домовленості з Росією будуть виконані", у Москві журналістові газети сказали, що "цей обмін є не більше ніж "великою подією для тих, хто повернувся додому", але не дає гарантій врегулювання конфлікту.

Тобто газета (можливо мимоволі) підштовхує читата до думки, що до вирішення проблеми Донбасу ще дуже далеко - через різницю між позиціями ворожих сторін. А ось NY Times називає обмін, що відбувся, "останньою ознакою слабкої відлиги у взаєминах між Україною та Росією".

У статті також читається натяк, що заручники стали "інструментом не тільки для звільнення полонених, а й для досягнення ширших стратегічних цілей".

Ну і як би не висвітлювала преса, її оцінки можуть відрізнятися від настроїв у Держдепі. Якими вони є - українці почть особисто. Відомство підтвердило сьогодні, що 3 січня 2020 держсекретар Помпео на один день прилетить до Києва. Зустрінеться із президентом Зеленським, міністрами Пристайком та Загороднюком, громадськими діячами.

Як повідомляє відомство, Помпео "висловиться щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України" і відвідає службу в Михайлівському, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі.