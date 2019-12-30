Революція у медицині: ізраїльські медики побороли гепатит С [ Редактировать ]
Наука рятує життя. Ізраїльські медики зробили революцію в лікуванні гепатиту С. Це важке захворювання щорічно забирає життя сотень тисяч людей і раніше його вважали майже невиліковним.
Нові препарати, розроблені вченими, тепер забезпечують повне одужання. Більше дивіться у сюжеті.
"Ласкавий вбивця", так гепатит С називали в світі за його здатність маскуватися під симптоми інших хвороб і дуже повільний плин захворювання. Вірус може тліти в організмі буквально десятиліттями, а потім призвести до важких уражень печінки і смерті пацієнта.
150 мільйонів людей у світі інфіковані вірусом гепатиту С. 350 тисяч у рік помирають. Точніше, помирали, бо тепер захворювання навчилися лікувати. Ізраїльські вчені розробили ліки, здатні перемогти "ласкавого вбивцю". Відтепер Гепатиту С смертним вироком не буде.
"Раніше імовірність успішного лікування з колишніми медпрепаратами була близько 50( п'ятдесяти) відсотків. Ми досягли показника - 90 і більше відсотків. При цьому вдалося прибрати безліч важких побічних ефектів, які ускладнювали лікування", - говорить Орон Шиполет, керівник гепатологічного відділення.
Більш того, виявилося, що нові препарати не викликають вторинних ефектів, які раніше можна було порівняти з побічними діями хіміотерапії. Іноді через них доводилося скасовувати лікування, що прирікало хворого на вірну смерть. Скоротилися терміни - раніше це був щонайменше рік, тепер - шість місяців.
"Мы говорим о полном излечении вируса, о том, что он никогда не вернется, что не будет больше нанесен вред печени, а тот, что уже нанесен, очень часто проходит регрессию и состояние печени улучшается, после излечения гепатита С", - говорить Олена Кацман, гематолог.
Це справжня революція. Тепер не потрібні дорогі крапельниці. Пацієнт просто приймає таблетки, робить сам собі уколи уже готовими шприцами і живе звичайним життям, без особливих обмежень. Чи не першою у світі, хто повністю вилікувався від гепатиту, стала голлівудська зірка Памела Андерсон, яка пройшла курс лікування в Тель-Авіві. Тепер терапія вже не експериментальна. В Ізраїлі вона входить у страховий пакет і вже десятки тисяч людей, які отримали її, визнані здоровими. У тому числі й ті, кому не допомогли попередні схеми лікування.
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