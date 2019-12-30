Майже сто лебедів-шипунів злетілися на зимівлю до Буковини. Птахи перечікують морози - ба саме там розташоване унікальне озеро з теплими підземними джерелами. До пернатих красенів навідались наші кореспонденти.

Ці озера, що в селі Чортория, лебеді-шипуни облюбували ще у 80. Зліталися звідусіль.

"Коли помер Іван Миколайчук у 1987 році з тих пір і лебеді з'явилися на цих озерах. Це була перша осінь, коли лебеді вперше перезимували зиму", - говорить Іван Загарія, сільський голова Брусниці.

Місцеві ставки так полюбилися птахам через теплі підземні течії. Вода тут не замерзає навіть у найлютіші морози. Птахи летять цілим вирієм із сусідніх країн. На це вказують кільця на лапах пернатих.

"На цих водоймах виявляли лебедів-шипунів з різними кільцями. В першу чергу, це з Польщі, Гданськ. Північ Польщі, з Балтійського регіону летять сюди, південніше. Лебідь відлітає південніше лише тому, що не має де зимувати. Немає відкритої води і немає доступу до їжі", - говорить Ігор Скільський, орнітолог.

Птахи гуртуються групами - це допомагає їм не замерзнути: крилами й лапами лебеді буквально подрібнюють кригу на воді.

"Вони плавають на однім місці - спасають 1,5-2 сотки тієї території. Постійно бурляють, не дають воді замерзнути. Коли були сильні морози, приїжджало МНС, включали насоси. Насос качав воду - допомагав їм", - говорить Володимир Івашин, місцевий житель.

Харчуються шипуни переважно водоростями. Та в холодну пору цього птахам не достатньо - їх доводиться підгодовувати. В обласній екологічній інспекції виділили 10 тисяч гривень на закупівлю зерна. Щодня доросла особина з'їдає до 400 грамів пшениці.

"Вдень ми згодовуємо, приблизно, 40-50 кг. Як холода, буває, 100-150 кг вигодовуємо. Зараз тепліше, вони мають водорості, ми трошки менше даємо зерна. Економимо", - говорить Іван Даскалюк, місцевий житель.

Спостерігати за зграєю задоволення, розповідають місцеві жителі. Кажуть, у лебедів, як і в людей, свій характер: вони норовливі та іноді навіть агресивні. До того ж, на одному озері може бути лише одна пара.

"Якщо ставок великий - ця територія їхня. Вони нікого не пустять. Ні дику качечку. Он парочка теж, бачите? Вони привикли ціле літо жити разом. Ні качку, ні лисуху - вони все відганяють", - говорить Володимир Івашин, місцевий житель.

Цього року в пернатих вилупилося дев'ятеро лебеденят. Їх помітно за сірим забарвленням. А із настанням морозів у Чорториї очікують до двох сотень граційних красенів.