В среду, 1 января, в селе Выползов Черниговской области произошел пожар. Так, происшествие случилось в частном доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Совместными действиями в 08:25 пожар был локализован, а в 10:00 окончательно ликвидирован. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат дома тело хозяина, 1954 года рождения.

Вероятной причиной трагедии послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательной печи. Всего на тушение пожара было привлечено 11 человек и 2 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепре пожар унес жизнь двоих людей.