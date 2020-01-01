Под Черниговом заживо сгорел мужчина [ Редактировать ]
В среду, 1 января, в селе Выползов Черниговской области произошел пожар. Так, происшествие случилось в частном доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Совместными действиями в 08:25 пожар был локализован, а в 10:00 окончательно ликвидирован. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат дома тело хозяина, 1954 года рождения.
Вероятной причиной трагедии послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательной печи. Всего на тушение пожара было привлечено 11 человек и 2 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Днепре пожар унес жизнь двоих людей.
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