В Джакарте (Индонезия) произошли сильные наводнения. Вследствие стихийного бедствия погибли по меньшей мере девять человек. Среди них 16-летний подросток. Об этом передает The Japan Times.

В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и набегающие реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали оползень на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров (10 футов) в нескольких местах.

Около 120 тысяч спасателей были задействованы для эвакуации пострадавших и установки мобильных водяных насосов, поскольку в ближайшие дни ожидается увеличение количества ливней. Сейчас закрыт внутренний аэропорт из-за стихии.

Ранее сообщалось, что во Франции непогода "убила" двоих людей.