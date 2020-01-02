В Индонезии произошли сильные наводнения, 9 погибших [ Редактировать ]
В Джакарте (Индонезия) произошли сильные наводнения. Вследствие стихийного бедствия погибли по меньшей мере девять человек. Среди них 16-летний подросток. Об этом передает The Japan Times.
В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и набегающие реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали оползень на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров (10 футов) в нескольких местах.
Около 120 тысяч спасателей были задействованы для эвакуации пострадавших и установки мобильных водяных насосов, поскольку в ближайшие дни ожидается увеличение количества ливней. Сейчас закрыт внутренний аэропорт из-за стихии.
Ранее сообщалось, что во Франции непогода "убила" двоих людей.
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