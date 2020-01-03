Рождество-2020: как будет работать транспорт Киева [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, в Киеве ограничат движение. Так, с 12.00 до 17.00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка), сообщает пресс-служба КГГА.
На Рождество в Киеве на Софийской и Контрактовой площадях продет шествие звездочетов.
Движение троллейбусов на Рождество 2020:
- троллейбусы № 6 от Минского массива до ст. м. Лукьяновская;
- троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
7 января могут кратковременно закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе.
Также возможно ограничение или закрытии на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости". Закрытие станций будет зависеть от пассажиропотока.
Ранее сообщалось, сколько будут отдыхать украинцы в январе.
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