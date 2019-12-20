Седокова впечатлила новым фото с ребенком [ Редактировать ]
Анна Седокова / Фото: instagram
Известная певица Анна Седокова, которая недавно показала "жаркое" фото, шокировала поклонников новым снимком с ребенком. Так, публикацию артистка сделала в своем Instagram.
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"Мои сокровища. Удивительно, как извилиста наша жизнь, но иногда, после сложного дня, возвращаясь домой, ты видишь в стори дочки такое фото и понимаешь, что все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо! Верь мне", - подписала фото звезда.
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