Известная певица Анна Седокова, которая недавно показала "жаркое" фото, шокировала поклонников новым снимком с ребенком. Так, публикацию артистка сделала в своем Instagram.

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"Мои сокровища. Удивительно, как извилиста наша жизнь, но иногда, после сложного дня, возвращаясь домой, ты видишь в стори дочки такое фото и понимаешь, что все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо! Верь мне", - подписала фото звезда.

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