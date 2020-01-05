Резонансне вбивство в Каховці. Біля місцевого райвідділку вже кілька днів поспіль мітингувальники. Вони вважають - поліція покриває свого колишнього колегу. Той нібито застрелив одного з жителів міста. Подробиці цієї справи знає Марина Михайловська.

Каховський міський райвідділок поліції. Люди ставлять під стінами лампадки на згадку про загиблого одномістянина 26-річного Володимира Чебукіна. Акція - мирна.

Напередодні тут було гаряче. Десяток мітингувальників палили шини й закидали приміщення відділку петардами. Люди незадоволені розслідуванням справи про вбивство. Вважають - до загибелі Чебукіна причетний працівник поліції, а слідчі начебто його "покривають".

Усе сталося новорічної ночі в Каховці. Уранці Володимир, імовірно, під'їхав до будинку колишньої дружини. Там посварився з її співмешканцем - Юрієм Кашніковим. Як повідомили в поліції, під час суперечки Чебукін начебто вистрілив із травматичного пістолета, у відповідь Кашніков випустив у Володимира 15 куль. За три дні чоловік помер у лікарні. Рідні кажуть: суперечки точилися давно через право опіки над сином.

"Когда он постуипил, у него постоянно была фраза "за что они так со мной! Он не боялся. Он знал к кому. Он был один. Он смело к своему ребенку подьехал смело и легко", - говорить Олена Чебукіна, мати загиблого.

За словами рідних загиблого, відео з камер спостереження - знищили, кров біля будинку прибирали самі ж поліцейські, експертизи проводили із запізненням. Імовірний винуватець - колишній працівник поліції.

"Мы сегодня собрались, чтобы было ход действиям, и полиция не бросала это дело на тормоза, чтобы память Вовы жила чтобы было все справедливо доказано", - говорить Тетяна, знайома родини загиблого.

Усі матеріали передали з районного відділку в область. Судово-медичну експертизу планують провести ще раз у понеділок за участю представників загиблого.

"На какие вопросы может ответить судебная экспертиза? Из скольки видов оружия производились выстрелы, какие телесные повреждения, сколько их, характерны ли они для причинения из огнестрельного оружия", - говорить Микола Вербицький, заступник начальника ГУНП у Херсонській області.

Наразі Кашніков затриманий і перебуватиме в ізоляторі найближчі два місяці. У поліції розслідують умисне вбивство. Тим часом за резонансну подію взялося Державне бюро розслідувань. Там порушили справу за статтею" перевищення службових повноважень".