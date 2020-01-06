Украинская теннисистка Элина Свитолина улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом сезона.

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Спортсменка поднялась на одну строчку, опередив Бьянку Андрееску. Обе теннисистки во время первой недели января не принимают участия в турнирах, но представительница Канады потеряла 198 очков за прошлогодний финал в Окленде.

Украинская теннисистка очков не теряет, так как свой первый матч 2019 года проиграла.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка одержала победу на престижном турнире.