В Мексике произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
На территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, передает "УНН".
Эпицентр стихийного бедствия залегал на глубине 10 км и находился в 38 км на юго-восток от города Уньон Идальго.
Угроза возникновения цунами не объявлялась. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 6,0, а очаг стихийного бедствия располагался на глубине 100 км.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение.
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