На территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, передает "УНН".

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Эпицентр стихийного бедствия залегал на глубине 10 км и находился в 38 км на юго-восток от города Уньон Идальго.

Угроза возникновения цунами не объявлялась. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 6,0, а очаг стихийного бедствия располагался на глубине 100 км.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение.