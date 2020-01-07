Разговор Зеленского с Помпео: в Офисе президента раскрыли детали [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи", а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.
Также они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.
"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - рассказали в ОП.
Зеленский также выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о добыче янтаря.
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