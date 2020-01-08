Колекція Харківського історичного музею поповнилася старовинними артефактами трипільської культури - керамікою, якій більше п'яти тисяч років. Три десятки експонатів, які оцінюють у більш як 10 мільйонів гривень, передав меценат Олександр Фельдман до 100-річчя музею. Експозицію бачила Світлана Шекера.

Фахівці історичного музею з цікавістю оглядають експонати, які сьогодні отримають у подарунок. Тут усі види посуду, яким користувалися трипільці більше п'яти тисяч років тому.

"Вот такой сосуд - это ваза. Вот этот вот сосуд он так называемый биконический. И вот этот круглоконический - это то же самое - тарный сосуд, в которых зерно хранилось".

А от для чого трипільці використовували такий бінокле-подібний посуд, вчені досі гадають.

"Тут каждый предлагает им свое назначение. От барабанов, и кончая там культовыми курильницами и т.д. - вплоть, даже для использования для наблюдения за космосом", - розповідає Віктор Аксьонов, заввідділом археології Харківського історичного музею.

Уся ця кераміка зберігалася у приватній колекції Feldman Family Museum. Торік її можна було побачити у Харкові. Після успішної виставки меценат Олександр Фельдман вирішив подарувати частину експонатів історичному музею - аби раритети стали частиною постійної експозиції і їх могли побачити якомога більше людей. Такий щедрий подарунок зробили в рамках програми "Спадщина", яку "Фонд Олександра Фельдмана" провадить уже 15 років. За цей час українським музеям передали сотні творів мистецтва.

"Мы подобрали предметы, которые не требуют реставрации. Для того, чтобы эти предметы работали и выполняли свою культурно-образовательную функцию, о рассказе об этой культуре, они должны иметь вид очень близкий к тому, как оно выглядело", - говорить Антон Городецький, директор Feldman Family Museum.

Подаровану сьогодні колекцію музеєзнавці оцінюють у більш як 10 мільйонів гривень. Експонати, - кажуть археологи, - цінні тим, що показують, як жили українці протягом двох тисячоліть за мідного віку, і як зароджувалася культура землеробства.

"У таких масштабах серйозних вирощувати хліб почали у часи трипільців, і вони за 2 тисячі років опанували величезні терена. Знаходять ці пам'ятки приблизно в 15 областях. Переважно правобережної України, але є і на лівому березі, є і на Полтавщині трохи, і у Чернігівській області, і там у Київській, лівобережних р-нах Черкаської", - зазначив Михайло Відейко, завідувач лабораторії археології ім. Грінченка.

Уже сьогодні трипільський посуд - у спеціальних контейнерах перевезуть до історичного музею. А з 21 січня - в новій експозиції його зможуть побачити всі охочі.