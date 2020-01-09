Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после крушения самолета в Иране 8 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - заявил он.

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"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", - добавил он.