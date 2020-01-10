В пятницу, 10 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $221.92. За неделю курс вырос на $382.64.

Теперь за монету предлагают $7729.06.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $136.21;

$136.21; Litecoin $44.26;

$44.26; Bitcoin Cash $194.64.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.