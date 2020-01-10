Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Биткоин
В пятницу, 10 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $221.92. За неделю курс вырос на $382.64.
Теперь за монету предлагают $7729.06.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $136.21;
- Litecoin $44.26;
- Bitcoin Cash $194.64.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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