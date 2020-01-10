Влада має намір зробити трудове законодавство жорсткішим. Однак, не для роботодавців, а для працівників. Так стверджує голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.

За його словами, у законопроєкті, який планують подати на розгляд парламенту, більшість новацій - антисоціальні. Наприклад, пропонють запровадити ширші підстави для звільнення. Зокрема - "втрата довіри" та "невиконання розпоряджень керівника" - навіть за умови, коли це не входить у трудові обов'язки працівника.

До того ж, у разі ухвалення законопроєкту, роботодавець матиме право звільняти жінок, які перебувають у декретній відпустці та скасовувати індексації зарплат.