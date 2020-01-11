Девушка основателя компании Tesla Илона Маска, канадская певица Клэр Буше опубликовала снимок, который вызвал очень много вопросов у пользователей сети.

Знаменитость опубликовала фото, на котором демонстрирует округлившийся животик. Теперь нет сомнений, что возлюбленная Илона Маска в положении. Ко всему, певица положительно ответила в комментариях своим подписчиков о беременности.

Фото - достаточно странное: живот девушки исцарапан.

Раньше сообщалось о том, что Илон Маск станцевал на открытии завода. А также неожиданно предстал перед судом.