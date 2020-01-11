Илон Маск снова станет отцом (фото) [ Редактировать ]
Девушка основателя компании Tesla Илона Маска, канадская певица Клэр Буше опубликовала снимок, который вызвал очень много вопросов у пользователей сети.
Знаменитость опубликовала фото, на котором демонстрирует округлившийся животик. Теперь нет сомнений, что возлюбленная Илона Маска в положении. Ко всему, певица положительно ответила в комментариях своим подписчиков о беременности.
Фото - достаточно странное: живот девушки исцарапан.
Раньше сообщалось о том, что Илон Маск станцевал на открытии завода. А также неожиданно предстал перед судом.
по теме
Украинский самолет рухнул в Иране: реакция знаменитостей
В Иране через две минуты после взлета рухнул пассажирский самолет
Основатель Uber уходит из совета директоров
Основатель крупнейшей в мире компании объявил об уходе
КАZKA шокировала откровенным поступком (видео)
Знаменитая украинская группа шокировала сеть новым клипом
Глава Boeing уходит в отставку
Деннис Меленберг покинул пост генерального директора. Названа неожиданная причина