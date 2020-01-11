Командующий космическими силами Ирана выступил с заявлением и сказал, что система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.

Он также добавил, что КСИР Ирана согласится с любым решением в отношении виновных в крушении украинского самолета.

Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.