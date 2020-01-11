Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету - генерал [ Редактировать ]
Командующий космическими силами Ирана выступил с заявлением и сказал, что система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.
Он также добавил, что КСИР Ирана согласится с любым решением в отношении виновных в крушении украинского самолета.
Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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