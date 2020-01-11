Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Известно, что Рухани извинился за сбитый самолет и полностью признал, что трагедия произошла из-за ошибок военных этой страны. Также там пообещали, что все виновные понесут наказание, а украинским экспертам будут предоставлены все данные и оказана любая помощь.

Со своей стороны Владимир Зеленский попросил выдать тела погибших украинцев до 19 января. Рухани заверил, что даст соответствующие поручение.

Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться ,- сказал президент.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.