Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования, - отметил Владимир Зеленский.

Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета. Эммануэль Макрона пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонок в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.