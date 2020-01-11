Зеленский с Макроном обсудили расследование авиакатастрофы в Иране [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования, - отметил Владимир Зеленский.
Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.
Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета. Эммануэль Макрона пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.
Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонок в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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