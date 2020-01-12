Галине Польских оказывают экстренную помощь [ Редактировать ]
Известной актрисе Галине Польских оказывают экстренную помощь в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.
У актрисы фильма "Я шагаю по Москве" гипертонический криз, сильно повысилось давление.
Сейчас врачи решают вопрос о госпитализации.
Это не первый случай, когда актриса оказывается в больнице. В 2018 году говорили, что Польских была госпитализирована из-за сильных болей в сердце. Правда, сама артистка утверждала, что всего лишь проходила плановое обследование.
А четыре года назад звезде потребовалась помощь докторов из-за собственной неосмотрительности. Так, актриса оступилась на съемочной площадке рекламного ролика и получила перелом левой лодыжки. Польских сделали операцию, однако временами старая травма дает о себе знать.
Раньше сообщалось о том, что умер звезда сериала "Американская история ужасов". А также умер известный британский музыкант.
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