Авиакатастрофа с МАУ: Разумков сделал заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 13 января, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам заседания нацбезопасности и обороны провести заседание из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Постановление может быть рассмотрено на заседании парламента во вторник.
"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества, чтобы провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной Рады. Так же я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ об этих событиях, сделать это как можно скорей", - заявил Разумков.
Разумков позже добавил, что заседание комитета состоится в два часа.
"Некоторые наработки уже есть. Заседание комитета состоится в два часа. Рассмотреть ее, доработать для того, чтобы мы завтра уже могли ее рассмотреть", - добавил он.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
по теме
На Филиппинах экстренно эвакуируют людей, объявлен 4 уровень опасности
В понедельник, 13 января, на Филиппинах вулкан Таал снова выбросил столб пепла
У Мексиці знову активізувався вулкан Попокатепетль
У радіусі кілометра розлітаються розпечені уламки гірської породи. В районі поблизу вулкана оголосили тривогу, що, втім, не передбачає евакуації
У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль
Небезпечна гора викидає стовпи попелу та вулканічні гази висотою до одного кілометра
Філіпінами пройшовся масштабний тайфун "Урсула"
За інформацією місцевих ЗМІ щонайменше одна людина загинула. Від негоди потерпають близько 15 міст та 80 селищ: там підтоплені будинки, пошкоджені лінії електропередач та паралізовано рух громадського транспорту
Вино "отправило" в могилу 8 человек
Еще 300 человек отравились спиртным напитком