В понедельник, 13 января, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам заседания нацбезопасности и обороны провести заседание из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Постановление может быть рассмотрено на заседании парламента во вторник.

Читайте также Авиакатастрофа в Иране: появилась новая информация

"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества, чтобы провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной Рады. Так же я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ об этих событиях, сделать это как можно скорей", - заявил Разумков.

Разумков позже добавил, что заседание комитета состоится в два часа.

"Некоторые наработки уже есть. Заседание комитета состоится в два часа. Рассмотреть ее, доработать для того, чтобы мы завтра уже могли ее рассмотреть", - добавил он.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.