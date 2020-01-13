Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань нацбезпеки та оборони провести засідання щодо атаки на український літак в Ірані. Це питання збираються розглянути завтра у парламенті. Тим часом українська слідча комісія продовжує вивчати всі обставини авіатрощі "Боїнга" МАУ неподалік Тегерана. Напередодні група ескпертів поспілкувалася з очевидцями трагедії. Триває й технічна експертиза уламків літака. Що вдалося дізнатися? І як на заяви ісламської влади відреагували самі іранці? Розповість Богдан Вербицький.

Хоча причина катастрофи вже відома, розслідування триває. Українські слідчі намагаються відтворити останні хвилини польоту. Для цього, за допомогою перекладача, опитують місцевих жителів.

"Ми прокинулися від вибуху, який пролунав ще в повітрі", - говорить Іранець, потрібно начитати

І майже одразу - яскравий спалах у небі.

"Ось там де лежить великий уламок літака, саме туди впав", - говорить Іранець, потрібно начитати

На місці катастрофи, здебільшого, особисті речі загиблих - обгорілі валізи, речі, документи. Більшість уламків українського авіалайнеру вже на спецмайданчику. Ось, наприклад, відвантажують шассі та двигун.

Це вже, так би мовити, залишки. Більша частина уламків вже вивчається експертами. Наприклад другий двигун борту. Слідчі відзначають - "нутрощі" майже цілі, і не обгоріли. Звідси припущення: спершу загорівся фюзеляж, а от з двигуном все було в порядку.

"Вот идите сюда и посмотрите. Там лопатки девственно чистые. Все целое. Да, хоть бери и ставь на новый самолет".

Те, що спершу спалахнув саме корпус "боїнгу" свідчать й інші уламки лайнера.

"Осторожно, там поплавилось железо".

Зараз український літак заново збирають. Наче по крихтам. Це допоможе повністю відтворити те, що трапилося в ніч 8 січня. Тим часом у столиці Ірану - Тегерані, тривають мітинги. Протестувальники вимагають відставки лідера країни - Алі Хаменеї.

Людей обурили дії іранських військових. Адже більшість загиблих в авіатрощі - громадяни цієї країни - їх 82. І це тільки за паспортами, а за походженням на борту рейсу PS 752 їх було ще більше.

Цієї ночі мітинг розігнали силовики. Для цього навіть використали водомети та сльозогінний газ. Іноді навіть було чути постріли.

Далі - більше. Місцеві протести викликали міжнародний скандал. Посол Великобританії Роб Макейл несподівано був заарештований. Іранські силовики підозрювали його в організації мітингів. Втім, дипломата невдовзі звільнили.

Акції в столиці Ірану вже підтримали деякі світові лідери.

Приміром президент США - Дональд Трамп на своїй сторінці у фейсбуку мовою фарсі написав слова підтримки протестувальникам. Тим часом слідство у справі Боїнгу триває. Чорні скриньки з авіалейнеру розшифровуватимуть в Україні.