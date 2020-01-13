Реклама только на украинском языке: в Украине вступает в силу новая норма [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, в Украине вступит в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы. Об этом свидетельствует информация в на документе.
Статья 32 Закона регулирует норму языка в рекламе. Согласно ней, реклама должна быть на украинском языке на ТВ и радио, внешних носителях (бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах и всех субъектах поставщиков услуг), в интернете, в том числе соцсетях.
В печатных СМИ, которые издаются на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается издание.
Иностранные телеорганизации, могут выдавать рекламу на одном из официальных языков ЕС, параллельно с украинским.
Если эта норма закона не будет соблюдена, нарушителю придется заплатить 200-300 не облагаемых минимумов - от 3400 до 5100 грн. Но это при условии, если нарушение совершено впервые. Если это произойдет снова, придется заплатить 500-700 не облагаемых минимумов - от 8500 до 11 900 грн.
Отметим, что статья, касающаяся языка рекламы, вступает в силу через полгода, после основного документа.
Раньше сообщалось о том, что во Франции хотели запретить рекламу "черной пятницы".
по теме
Юрий Бойко: в этом году парламент должен перейти от добрых слов к реальным делам
Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 13 января
Борт Минобороны вернется из Ирана только с телами погибших украинцев - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление
О чем говорит сокращение производства хлеба в Украине
В Украине за 11 месяцев 2019 года производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%
Старый Новый год: главные традиции праздника
В ночь с 13 на 14 января, в Украине отмечают старый Новый год. В этот праздник существует целый ряд традиций
Авиакатастрофа в Иране: спасатели показали видео с места падения
Спасатели отмечают, что обломки очищали от грязи и складывали по рядам