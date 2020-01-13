В четверг, 16 января, в Украине вступит в силу норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы. Об этом свидетельствует информация в на документе.

Статья 32 Закона регулирует норму языка в рекламе. Согласно ней, реклама должна быть на украинском языке на ТВ и радио, внешних носителях (бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах и всех субъектах поставщиков услуг), в интернете, в том числе соцсетях.

В печатных СМИ, которые издаются на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается издание.

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Иностранные телеорганизации, могут выдавать рекламу на одном из официальных языков ЕС, параллельно с украинским.

Если эта норма закона не будет соблюдена, нарушителю придется заплатить 200-300 не облагаемых минимумов - от 3400 до 5100 грн. Но это при условии, если нарушение совершено впервые. Если это произойдет снова, придется заплатить 500-700 не облагаемых минимумов - от 8500 до 11 900 грн.

Отметим, что статья, касающаяся языка рекламы, вступает в силу через полгода, после основного документа.

Раньше сообщалось о том, что во Франции хотели запретить рекламу "черной пятницы".