Всемирно известный немецкий бренд Hugo Boss снял рекламу в Киеве в преддверии Рождественских праздников. Над созданием ролика работала украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Об этом сообщает их пресс-служба

Съемки проходили еще в марте. Видео называется "Не могу дождаться Рождества". В ролике рекламируют новую линейку ароматов немецкого бренда. Снимали рекламу в киевской студии.

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В съемке поучаствовали Instagram-блогеры-инфлюенсеры (те, чье мнение имеет значение для определенной аудитории пользователей). Создатели поделились, что каждый из персонажей олицетворяет собой ноты ароматов. Также известно, что данную рекламу Hugo Boss украинская продакшн-компания создавала вместе с парижской компанией Stink.

Раньше сообщалось о том, что во Франции хотели запретить рекламу "черной пятницы".