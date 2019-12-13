В преддверии Рождества Hugo Boss снял рекламу в Киеве (видео) [ Редактировать ]
Всемирно известный немецкий бренд Hugo Boss снял рекламу в Киеве в преддверии Рождественских праздников. Над созданием ролика работала украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Об этом сообщает их пресс-служба
Съемки проходили еще в марте. Видео называется "Не могу дождаться Рождества". В ролике рекламируют новую линейку ароматов немецкого бренда. Снимали рекламу в киевской студии.
В съемке поучаствовали Instagram-блогеры-инфлюенсеры (те, чье мнение имеет значение для определенной аудитории пользователей). Создатели поделились, что каждый из персонажей олицетворяет собой ноты ароматов. Также известно, что данную рекламу Hugo Boss украинская продакшн-компания создавала вместе с парижской компанией Stink.
Раньше сообщалось о том, что во Франции хотели запретить рекламу "черной пятницы".
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