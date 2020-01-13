Кризовий саміт скликала королева Великої Британії. Єлизавета Друга намагається залагодити конфлікт у королівській родині. Причиною стала заява принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Вони вирішили відійти від більшості королівських обов'язків та жити на дві країни - Британію та Канаду. З подробицями зустрічі - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька

Журналісти з усього світу облюбували галявину поблизу заміської резиденції Її Величності. Саме тут, у палаці у Сандрінгемі, має відбутися ключова зустріч королеви та її внука Гаррі. Вони поговорять вперше після доленосної заяви принца. Його родина зібралася відійти у самостійне плавання.

"Це надзвичайно незвична ситуація. Адже Гаррі та Меган хочуть з одного боку залишатися членами королівської родини, а з іншого - бути приватними особами. Це безпрецедентна ситуація - такого в історії ще не було", - говорить Вікторія Мерфі, експертка з королівських питань.

Для усієї королівської родини заява Гаррі та Меган стала громом серед ясного неба. Адже ані з королевою, ані з братом чи батьком принц Гаррі не радився. Лише повідомив пресу про бажання його сім'ї заробляти на життя самостійно. Водночас, виконуючи невелику частку королівських обов'язків.

"Цей план, який придумали Гаррі та Меган - є дуже проблематичним. Адже вони говорять про те, що представлятимуть королеву у закордонних турне - одного дня, а наступного - зароблятимуть серйозні гроші на якихось подіях чи продуктах. Але ж ці дві речі - неможливо поєднати", - говорить Пітер Гант, експерт з королівських зв'язків з медіа.

Що буде далі наразі вирішують за зачиненими дверима у палаці. Єлизавета Друга покликала на зустріч не лише Гаррі, а й принців Вільяма та Чарльза. У розмові можливо візьме участь і Меган Маркл телефоном із Канади. Саме там інколи збирається жити молода родина у майбутньому. Чи можливе поєднання королівських обов'язків із приватним життям у іншій країні, якраз і обговорюють учасники зустрічі.

"Скидається на те, що вони хочуть відокремитися, щоб заробляти мільйони, десятки мільйонів і бути глобальними суперзірками. Їхні піар-радники кажуть, що вони можуть використати свій статус, щоб стати дуже впливовими людьми у світі. Але щодо фінансової незалежності - це велика сіра зона. Адже яким чином вони зароблятимуть, хто платитиме за їхню безпеку - це все питання без відповідей", - говорить Рассел Маєрс, редактор королівських новин у газеті Daily Mirror.

Питання безпеки є одним із головних. Адже високий статус подружжя автоматично означає високий ризик. На охорону доведеться витрачати мільйони. Наразі ці гроші надходять від королівської родини. Але хто платитиме за ці послуги у Канаді. Тобто простих рішень не буде, адже по-суті, йдеться про перебудову монархії. І питання чи готова до цього королівська родина.