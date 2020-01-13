Затриманого напередодні підозрюваного в організації вбивства Аміни Окуєвої чоловіка раніше вже арештовували за звинуваченням у причетності до двох інших кривавих злочинів. Йдеться про вбивство директора Caparol Павла Зможного у вересні 2016 року.

А також начальника відділу реклами Київського метрополітену Павла Миленького в січні 2019. Правоохоронці вважають затриманого організатором убивства Окуєвої. Його прізвища в МВС поки не називають. Як і замовника - хоча, кажуть, мають версію. Нагадаю, учасницю АТО Аміну Окуєву розстріляли у жовтні 2017 біля селища Глеваха на Київщині, тоді був також поранений її чоловік Адам Осмаєв.

"ДНК було взято, але слідство не захотіло розповсюджувати цю інформацію. Після двох років напруженої праці нами було перевірено десятки людей в тому числі і членів організованих угрупувань які були в полі зору Нацполіції", - говорить Ігор Клименко, голова Нацполіції України.

"Ми вважаємо, що цей злочин скоєно на замовлення. Для вашого розуміння наразі слідство вивчає діяльність цієї групи не тільки в межах України, але й закордоном в тому числі і в країнах ЄС. В країнах ЄС могли зустрічатись проводитись зустрічі з різними громадянами", - говорить Андрій Небитов, голова управління Нацполіції у Київській області.