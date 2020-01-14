Авіакатастрофа в Ірані: експерти ідентифікували тіло пілота [ Редактировать ]
Українські експерти в Ірані ідентифікували тіло одного з пілотів "Боїнга", який збили іранською ракетою неподалік Тегерана. Робота з упізнання триває. Адже в катастрофі загинуло 11 наших співвітчизників.
Також на місці падіння збирають уламки лайнера. СБУ розслідує авіатрощу за трьома статтями - "порушення правил безпеки руху", "умисне знищення майна" та "умисне вбивство".
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітетові з питань нацбезпеки та оборони провести засідання щодо атаки на український борт в Ірані.
Це питання збираються сьогодні розглянути в парламенті. Нагадаю, літак рейсу "Тегеран - Київ" був збитий в Ірані 8 січня. Загинуло 176 людей, пасажири та члени екіпажу.
по теме
Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца
В понедельник, 13 января, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января
Авіакатастрофа в Ірані: частина експертів повертаються в Україну
До України повертається частина експертів, які працювали на місці авіатрощі "Боїнга" МАУ - неподалік Тегерана, повідомляють у РНБО
Авиакатастрофа в Иране: Пристайко заявил о дате передачи черных ящиков
В понедельник, 13 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление
В Україні відреагували на заяву іранської влади
Представники авіакомпанії детально описали маршрут збитого літака. Тож чи дійсно Боїнг здійснив різкий поворот?
Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, вернут до 19 января - Офис президента
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики