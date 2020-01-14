Дебют Пучдемона. Колишній лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон узяв участь у першій сесії Європарламенту в Страсбурзі. Іспанська прокуратура досі має намір його затримати, проте він сподівається невдовзі навідатися додому, де не був уже 2 роки.

Олена Абрамович розкаже більше.

У свій перший робочий день Карлес Пудчемон прибув до Європарламенту з групою підтримки. Кілька десятків активістів скандували його ім'я та розмахували прапорами іспанського регіону Каталонії - території, за незалежність якої боровся Пучдемон, за що Іспанія й оголосила його в міжнародний розшук.

"Ми тут, щоб нагадати про себе й вимагати від Євросоюзу залучити нас до пошуку рішення на підставі діалогу з політиками та поваги до волі народу. Каталонський народ хоче вирішувати своє майбутнє на референдумі", - заявив Карлес Пучдемон, президент Женералітету Каталонії у 2016-2017 роках.

Євросоюз у питанні незалежності Каталонії - підтримує позицію уряду Іспанії. Тобто виступає за єдність країни. Карлес Пучдемон, ідучи разом зі своїми соратниками на європейські вибори, обіцяв змінити ситуацію. І ця боротьба не проста. Щоб лише отримати посвідчення депутата, йому та його соратникові Антоні Коміну довелося судитися півроку.

"Це справді радісний день. Ми щасливі, що в нас є два нових члени Європарламенту, обраних громадянами Каталонії. Вони мали бути тут ще 6 місяців тому, але нарешті сьогодні заходять через ці двері як вільні громадяни Європи з повними правами", - зазначає Кім Торра, президент Женералітету Каталонії.

Волю через мандат отримали не всі. За ґратами в Іспанії залишився екс-віце-президент Каталонії Оріол Жункерас. Хоча Європейський суд і постановив його випустити як новообраного євродепутата, Верховний суд Іспанії - відмовив. Пучдемон заявив - боротиметься за визволення колеги.

"Тут мав би бути ще й Оріол Жункерас. Якби ЄС був союзом прав і свобод, Жункерас був би сьогодні серед нас. Оскільки він, так само як і ми, зібрав понад мільйон голосів. Ми тут, щоб нагадати, що криза в Каталонії - не внутрішня справа Іспанії, а міжнародна проблема", - наголосив Карлес Пучдемон, президент Женералітету Каталонії у 2016-2017 роках.

Утім, з огляду на порядок денний цієї сесії Європарламенту, депутати не надто переймаються справами Каталонії. Жодних дебатів чи голосувань, де б фігурувала Іспанія, у програмі немає. Карлес Пучдемон, тим часом, каже, що збирається невдовзі провідати матір на батьківщині. Якщо буде певен, що його захистить європейський мандат. Проте іспанський суд досі вимагає від ЄС його екстрадиції.